В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко не обсуждали поставки нового вооружения в Белоруссию

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на прошедших в Сочи переговорах поставки нового вооружения Минску не обсуждали. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Песков отметил, что в целом взаимодействие по линии военно-промышленного комплекса России и Белоруссии ведется и так.

Ранее Путин во время переговоров с Лукашенко в Сочи заявил, что в течение года Москва и Минск будут практически ежемесячно проводить совместные мероприятия в военной сфере на территории обеих стран.