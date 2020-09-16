В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко не обсуждали поставки нового вооружения в Белоруссию
Песков напомнил, что в рамках двусторонних отношений Москвы и Минска осуществляется много взаимодействия по линии ВПК двух стран.
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на прошедших в Сочи переговорах поставки нового вооружения Минску не обсуждали. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Песков отметил, что в целом взаимодействие по линии военно-промышленного комплекса России и Белоруссии ведется и так.
Ранее Путин во время переговоров с Лукашенко в Сочи заявил, что в течение года Москва и Минск будут практически ежемесячно проводить совместные мероприятия в военной сфере на территории обеих стран.