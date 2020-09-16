Песков прокомментировал опасения по поводу реализации «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на опасения по реализации «Северного потока - 2», отметив, что в Кремле недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».

«Мы недоумеваем, категорически не согласны», – сказал пресс-секретарь.

Также Песков добавил, что строительство газопровода не было главной темой обсуждения на встрече Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера, которая состоялась 16 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство Германии предложило Соединенным Штатам сделку за отказ от санкций по «Северному потоку - 2».

Реализацией проекта газопровода занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - «Газпромом». Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%.