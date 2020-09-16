СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову официально обвинили в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, которые совершались путем использования СМИ и Интернета.

Обвинение Колесниковой сегодня предъявили следователи СК Белоруссии.

«Предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - сообщается в паблике Следственного комитета Белоруссии.

По указанной статье оппозиционеру может грозить тюремное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Сегодня утром оппозиционера Марию Колесникову, которая находится под стражей, вызвали в СИЗО на допрос, в качестве подозреваемой по делу о призывах к захвату власти.