СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Представительнице белорусской оппозиции может грозить тюремное заключение сроком от двух до пяти лет.
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Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову официально обвинили в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, которые совершались путем использования СМИ и Интернета.
Обвинение Колесниковой сегодня предъявили следователи СК Белоруссии.
«Предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - сообщается в паблике Следственного комитета Белоруссии.
По указанной статье оппозиционеру может грозить тюремное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Сегодня утром оппозиционера Марию Колесникову, которая находится под стражей, вызвали в СИЗО на допрос, в качестве подозреваемой по делу о призывах к захвату власти.