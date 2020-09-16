В Пулково открылся бизнес-салон проекта «Остров фортов»

В зоне международных воздушных линий аэропорта Пулково состоялось торжественное открытие бизнес-салона «Кронштадт». Это совместная инициатива проекта по развитию города Кронштадта «Остров фортов» и группы компаний «Дело», выступающей инвестором открытия зала. Возможность создания салона в Пулково предоставлена компанией ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В официальном открытии бизнес-салона приняли участие председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов, член рабочей группы по развитию города Кронштадта Ксения Шойгу, председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев и генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

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Благодаря комплексной работе всех сторон, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, бизнес-салон был создан всего за несколько месяцев. При этом, были осуществлены не просто отделочные работы, но и серьезные конструктивные доработки помещений в соответствии с требованиями безопасности аэропорта. Салон «Кронштадт» общей площадью 375 кв. м. рассчитан на 100 посадочных мест, его потенциальная проходимость составляет до 300 тысяч человек в год.

При создании зала двумя ключевыми критериями стали безопасность и повышенный комфорт: были использованы только высококачественные и экологичные материалы, подобранные согласно нормам безопасности и классу горючести.

«Бизнес-салон “Кронштадт” призван стать новым инструментом продвижения города-колыбели российского флота не только на межрегиональном, но и на международном уровне. Главная идея этого пространства – напомнить гостям аэропорта, что на карте Санкт-Петербурга есть такая значимая туристическая точка, как Кронштадт, и там обязательно необходимо побывать, познакомиться с его богатой историей и увидеть, как он развивается в настоящий момент. Над концепцией салона работала команда авторов первой очереди открывшегося музейно-исторического парка "Остров фортов". В стилистике зала удалось воплотить уникальную атмосферу и лучшие традиции города – пространство получилось многофункциональным и очень уютным, как и сам Кронштадт», - рассказала на открытие салона Ксения Шойгу.

Своей айдентикой, выполненной в фирменных цветах проекта «Остров фортов», салон призван рассказывать гостям о Кронштадте, его возможностях и перспективах развития. В первую очередь, эту задачу выполняет дизайн-концепт: интерьер зала передает как общую морскую тематику, так и особые визуальные образы, которые ассоциируются с Кронштадтом и его новым историко-культурным кластером. Например, точка притяжения в зале - специально созданный Маяк, миниатюра знаменитого кронштадтского переднего Створного маяка.

«Участие в таком проекте было для нас принципиальным решением. В Санкт-Петербурге мы уже присутствуем четырьмя портовыми терминалами и представлены портом также в Кронштадте. Зал получился очень красивым и уютным. Уверен, что этот салон станет гармоничной частью проекта по развитию Кронштадта и поможет воплощать идею сохранения военно-исторического наследия города», - отметил Сергей Шишкарев.

Планировка зала предусматривает комфортное времяпровождение гостей, будь то деловая поездка или отдых перед вылетом: в салоне есть переговорная комната с шумоизоляцией, рабочая зона с ноутбуками, игровая комната для детей, предусмотрена зона для маломобильных посетителей, душевая комната.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

У бизнес-салона есть собственный кухонный цех полного цикла, что позволяет готовить ассортимент фуршетной линии прямо на месте, и зона приема еды на 64 посадочных места. Одним из особенных конструкторских решений можно назвать зону отдыха – место для тихого времяпровождения гостей. Там можно отдохнуть в массажном кресле над экспозицией «ночного звездного неба», созданного вручную из оптоволокна.

Новый бизнес-салон - первый совместный проект в рамках глобального сотрудничества «Острова фортов» и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Стороны договорились о том, что Пулково будет выступать площадкой для продвижения Кронштадта как центра военно-морской славы России и туристского направления.

«Открытие салона “Кронштадт” - это только начало глобального сотрудничества с проектом "Остров фортов", в его рамках мы планируем продвигать город Кронштадт и проект по его развитию. Это полностью соответствует нашей стратегии развития пассажиропотока и, соответственно, туристического потенциала Санкт-Петербурга и области», - подчеркнул Леонид Сергеев.

В создании салона команда руководствовалась принципом индивидуального подхода к гостям, поэтому многие предметы интерьера были произведены по специальному заказу. Несмотря на ограничения, удалось оснастить салон износостойкой датской мебелью и итальянскими покрытиями премиального класса. Трафаретные изображения на стенах и авторские иллюстрации на столах из камня создавались художниками проекта вручную.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одной из самых нестандартных идей в зале можно назвать инсталляцию живого водопада со стеной из стабилизированного мха, которая играет не только декоративную роль, но и способствует дополнительному увлажнению воздуха за счет особой системы подачи воды, что позволяет улучшить внутренний климат в бизнес-зале. Сам зал оснащен собственной системой вентиляции и внутренним климат-контролем, что выгодно отличает его от помещений с общей системой вентиляции, поскольку позволяет создавать комфортную температуру для гостей в любое время года, особенно летом. «Кронштадт» в Пулково станет третьим бизнес-салоном в зале международных воздушных линий аэропорта.

Проект «Остров фортов» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами: благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными, образовательными и другими объектами.