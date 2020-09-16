В медвузах увеличат число бюджетных мест

Количество бюджетных мест для студентов-медиков в 2021 году увеличится на девять тысяч человек.

В Минобрнауки пояснили, что решение связано с возросшей потребностью в медицинских кадрах.

Помимо этого, в качестве меры социальной поддержки студентов, стоимость обучения во всех российских вузах была скорректирована до уровня прошлого года.

Уточняется, что данная мера была принята на фоне негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.