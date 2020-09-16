Правительство РФ предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, сообщил о предложении кабинета министров индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше уровня инфляции.

В правительстве это обосновывают необходимостью увеличить налогообложение нескольких доходных отраслей. В частности, изменить «параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов», пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе и повысить оплату за пользование природными ресурсами.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, это делается для того, чтобы появились доходы на обеспечение реализации социальных обязательств.

«Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. А не только нефтяные компании. Это наше осознанное видение налоговой политики», - пояснил премьер.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России планирует увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.