«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения в России

Правительство России проработает идею Алексея Миллера о назначении «Газпрома» единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой компании в Кремле.

«"Газпром" мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно - сейчас строят субъекты - внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые "газопроводы последней мили"», - рассказал Миллер.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы по подготовке к осенне-зимнему сезону и ключевые программы холдинга.

Миллер доложил президенту, что на данный момент к отопительному сезону все готово, а проекты, которые планируют реализовать в ближайшие пять лет, носят ярко выраженный социальный характер.