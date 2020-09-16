NASA: начался новый цикл солнечной активности

Специалисты NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявили о начале нового солнечного 25 цикла, говорится на сайте ведомства.

К такому заключению ученые пришли по результатам наблюдений. Так, с 2018 года солнечная активность начала снижаться, а в феврале 2019 года уровень коротковолнового излучения настолько упал, что его перестали улавливать наземные приборы.

Согласно расчетам, минимум пришелся на декабрь 2019 года, и сейчас начался рост.

По предварительным данным специалистов, новый цикл будет достаточно спокойным, однако совсем исключать вспышек нельзя.

«Мы ведем подробный учет нескольких крошечных пятен, которые отмечают начало нового цикла. Это миниатюрные предвестники грядущих мощных солнечных фейерверков. Только отслеживая общие тенденции в течение многих месяцев, мы можем определить переломный момент между двумя циклами», - рассказал директор Всемирного центра данных по индексу солнечных пятен и долгосрочным солнечным наблюдениям Фредерик Клетт.

Полный оборот солнечных часов по виртуальному циферблату происходит приблизительно каждые 11 лет.

Исследователи предполагают, что следующий максимум нового солнечного цикла может произойти в июле 2025 года, после чего спокойным Солнце станет к 2030 году.