Социологи сделали «пугающее открытие», изучив знания американцев о Холокосте

Комиссия по еврейским материальным искам к Германии провела социологический опрос среди молодежи США, с целью выявить знания и осведомленности о Холокосте среди «миллениалов и поколения Z». Результаты исследования оказались пугающими: 11 процентов молодых американцев считают, что в холокосте повинны сами евреи, а более 60% респондентов понятия не имеют о том, что шесть миллионов евреев погибли в результате преступных действий нацистов.

«36% думают, что во время холокоста убиты два миллиона или меньше евреев. Кроме того, хотя во время холокоста в Европе было более 40 тысяч лагерей и гетто, 48% респондентов не могли назвать ни один из них», - сообщается в заявлении Комиссии.

В ходе опроса молодых граждан США также выяснилось, что 56% из них не могли ничего сказать о концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и лишь 6% респондентов известен лагерь Дахау.

Однако самым шокирующим пунктом исследования оказался тот факт, что 11% опрошенных американцев-миллениалов и представителей поколения Z полагают, евреи сами «вызвали холокост». А 49% молодых людей в США видели в интернете информацию, которая отрицает факт холокоста или искажает факты о убийствах представителей еврейской национальности.

При этом 80% солидарны с представителями Комиссии в том, что нужно обязательно продолжать заниматься образованием учащихся, а также представлять им достоверную информацию об исторических фактах, рассказывая о холокосте еще на уроках истории в школах (64%).

Исследование проводила компания Shoen Cooperman Research по заказу Комиссии. Была опрошена тысяча человек в 50 американских штатах и проведено 200 интервью.

