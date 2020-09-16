Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине назвали «истинные причины» потери Крыма

Светлана Головина
16:36 16.09.2020
Полуостров вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году.
На Украине назвали «истинные причины» потери Крыма
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress

В среду, 16 сентября, в Государственном бюро расследований Украины перечислили так называемые «истинные причины», из-за которых страна потеряла Крым и произошел развал Вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Первой причиной произошедшего в ГБР считают «преступное сокращение» украинской армии в 2012 и 2013 году, так как численность ВСУ за этот период снизилась с 240 до 162 тысяч человек.

Вторым основополагающим фактором, согласно сообщению, стало то, что в 2013 году на Украине наполовину сократилась штатная численность военкоматов, вследствие чего военные части были укомплектованы лишь на 25-55%.

Также в ГБР отметили незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов. Заключительной причиной случившегося украинские следователи считают неприятие мер по реагированию на внешние угрозы.

В 2014 году по результатам референдума Крым вошел в состав России. В поддержку данного решения проголосовало большинство жителей республики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.