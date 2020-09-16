На Украине назвали «истинные причины» потери Крыма

В среду, 16 сентября, в Государственном бюро расследований Украины перечислили так называемые «истинные причины», из-за которых страна потеряла Крым и произошел развал Вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Первой причиной произошедшего в ГБР считают «преступное сокращение» украинской армии в 2012 и 2013 году, так как численность ВСУ за этот период снизилась с 240 до 162 тысяч человек.

Вторым основополагающим фактором, согласно сообщению, стало то, что в 2013 году на Украине наполовину сократилась штатная численность военкоматов, вследствие чего военные части были укомплектованы лишь на 25-55%.

Также в ГБР отметили незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов. Заключительной причиной случившегося украинские следователи считают неприятие мер по реагированию на внешние угрозы.

В 2014 году по результатам референдума Крым вошел в состав России. В поддержку данного решения проголосовало большинство жителей республики.