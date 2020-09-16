Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«23 тысячи операций в день»: вице-президент Промсвязьбанка рассказала о работе по гособоронзаказам

Егор Левин
16:00 16.09.2020
Благодаря в том числе и работе банка производство российских вооружений не прекращалось в 2020 году, даже несмотря на коронавирусные ограничения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон о статусе опорного банка для финансовых операций по гособоронзаказу. Им стал Промсвязьбанк (ПСБ). Вице-президент и глава дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева в эксклюзивной беседе со «Звездой» рассказала о том, какая работа проводится в учреждении для обеспечения обороноспособности страны и полноценной жизнедеятельности военнослужащих и работников оборонного комплекса.

«Чтобы клиенту работать в рамках гособоронзаказа, необходимо зарезервировать счет, подписать контракт, открыть отдельный счет, присоединиться к правилам банковского сопровождения. Затем начинается работа по проверке платежей и по направлению платежей», - поделилась Дмитриева в студии программы «Сегодня утром».

Она отметила, что с помощью отдельного счета происходит контроль за расходованием бюджетных средств, поэтому специалисты банка относятся к проверкам со всей серьезностью. Необходимые операции со счетом проводятся в случае, если поданные документы соответствуют его режиму.

При этом Дмитриева подчеркнула, что исключения для проведения операций для различных типов предприятий отсутствуют. Участвовать в подобной работе могут не только крупные юридические лица, но также и индивидуальные предприниматели.

«На сегодняшний день есть пиковые нагрузки для банка, когда в день мы обрабатываем порядка 23 тысяч операций. Банк готовился к этому, когда в 2018 году задача была поставлена, были проведены все полномасштабные работы, чтобы это обеспечить. Нам это удается делать», - сообщила вице-президент.

В частности, по словам Дмитриевой, был полностью укомплектован и обучен штат сотрудников, проводились тестирования и создавались территориальные площадки для работы сотрудников, а также были внедрены автоматизированные системы банковского обслуживания. Благодаря в том числе и этому, работы по производству вооружений не прекращались в 2020 году, даже несмотря на коронавирусные ограничения.

Полную версию интервью с вице-президентом ПСБ Светланой Дмитриевой смотрите на сайте телеканала «Звезда». Помимо прочего, разговор также коснулся темы работы в условиях пандемии и повышения финансовой грамотности работников ОПК.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.