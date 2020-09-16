«23 тысячи операций в день»: вице-президент Промсвязьбанка рассказала о работе по гособоронзаказам

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон о статусе опорного банка для финансовых операций по гособоронзаказу. Им стал Промсвязьбанк (ПСБ). Вице-президент и глава дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева в эксклюзивной беседе со «Звездой» рассказала о том, какая работа проводится в учреждении для обеспечения обороноспособности страны и полноценной жизнедеятельности военнослужащих и работников оборонного комплекса.

«Чтобы клиенту работать в рамках гособоронзаказа, необходимо зарезервировать счет, подписать контракт, открыть отдельный счет, присоединиться к правилам банковского сопровождения. Затем начинается работа по проверке платежей и по направлению платежей», - поделилась Дмитриева в студии программы «Сегодня утром».

Она отметила, что с помощью отдельного счета происходит контроль за расходованием бюджетных средств, поэтому специалисты банка относятся к проверкам со всей серьезностью. Необходимые операции со счетом проводятся в случае, если поданные документы соответствуют его режиму.

При этом Дмитриева подчеркнула, что исключения для проведения операций для различных типов предприятий отсутствуют. Участвовать в подобной работе могут не только крупные юридические лица, но также и индивидуальные предприниматели.

«На сегодняшний день есть пиковые нагрузки для банка, когда в день мы обрабатываем порядка 23 тысяч операций. Банк готовился к этому, когда в 2018 году задача была поставлена, были проведены все полномасштабные работы, чтобы это обеспечить. Нам это удается делать», - сообщила вице-президент.

В частности, по словам Дмитриевой, был полностью укомплектован и обучен штат сотрудников, проводились тестирования и создавались территориальные площадки для работы сотрудников, а также были внедрены автоматизированные системы банковского обслуживания. Благодаря в том числе и этому, работы по производству вооружений не прекращались в 2020 году, даже несмотря на коронавирусные ограничения.

Полную версию интервью с вице-президентом ПСБ Светланой Дмитриевой смотрите на сайте телеканала «Звезда». Помимо прочего, разговор также коснулся темы работы в условиях пандемии и повышения финансовой грамотности работников ОПК.