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ВМС США провели совместные учения с НАТО в Черном море

Валентина Пескова
15:20 16.09.2020
В маневрах участвовали военнослужащие шестого флота США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций.
ВМС США провели совместные учения с НАТО в Черном море
© Фото: USNavyEurope, twitter

По окончании операции в Адриатическом море подразделения ВМС США и военная группировка НАТО снова провели совместные морские и воздушные учения в Черном море.

Как сообщило командование шестого флота США на своем сайте, в «миссии» приняли участие эсминец ВМС США «Рузвельт», самолет-разведчик ВМС США P-8 и самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS, который постоянно дислоцируется на базе в Германии.

«Учебная миссия является частью продолжающейся интеграции авиационных и морских подразделений шестого флота США. Конечная цель - усовершенствовать совместные оборонные действия, чтобы лучше защищать корабли ВМС США», - указано на сайте.

Шестой флот США со штаб-квартирой в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций. В них не редко принимают участие  союзные и межведомственные партнеры для продвижения своих национальных интересов и безопасности, а также стабильности в Европе и Африке.

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