ВМС США провели совместные учения с НАТО в Черном море

По окончании операции в Адриатическом море подразделения ВМС США и военная группировка НАТО снова провели совместные морские и воздушные учения в Черном море.

Как сообщило командование шестого флота США на своем сайте, в «миссии» приняли участие эсминец ВМС США «Рузвельт», самолет-разведчик ВМС США P-8 и самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS, который постоянно дислоцируется на базе в Германии.

«Учебная миссия является частью продолжающейся интеграции авиационных и морских подразделений шестого флота США. Конечная цель - усовершенствовать совместные оборонные действия, чтобы лучше защищать корабли ВМС США», - указано на сайте.

Шестой флот США со штаб-квартирой в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций. В них не редко принимают участие союзные и межведомственные партнеры для продвижения своих национальных интересов и безопасности, а также стабильности в Европе и Африке.