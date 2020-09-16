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Американский художник Датуна готов выкупить у России тело Ленина

Валентина Пескова
15:56 16.09.2020
Нью-йоркский представитель современного искусства заявил, что в США сейчас больше нуждаются в ярких символах перемен, чем в Российской Федерации.
Американский художник Датуна готов выкупить у России тело Ленина
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна заявил о готовности возвести копию российского мавзолея на Красной площади в Вашингтоне и даже поместить туда тело вождя революции 1917 года. Для этого он готов выкупить тело Владимира Ленина у властей Российской Федерации, для чего намерен собрать внушительную денежную сумму.

Смысл запланированного им арт-объекта в столице США художник объясняет значительными изменениями в его стране, граждане которой устали от политики агрессивного капитализма и в обществе созрела потребность в движении к социальным преобразованиям.

Первоначальный взнос за тело Ленина художник обозначил в один миллион долларов. Его он готов сделать уже сейчас. Однако, если этого будет не достаточно, нью-йоркский деятель искусств пообещал собрать для этих целей более миллиарда долларов.

«Америка движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги»,  - распространила заявление Датуны его пресс-служба.

Дэвид Датуна - один из самых продаваемых и дорогих художников в мире, по данным Business Insider. Известный представитель современного искусства США и коллекционер, он получил мировую известность после того, как его картина с изображением портретов президента Российской Федерации в оригинальной арт-трактовке под названием «Всевидящий В.» была продана более чем за 400 тысяч евро.

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