Ростуризм предложил увеличить максимальный размер кэшбека

В среду, 16 сентября, Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для расширения программы стимулирования туров по России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно инициативе, предполагается увеличение максимальной выплаты до 50 тысяч рублей.

Помимо этого, предлагается отменить минимальную стоимость путевки и включить в программу санатории и детские места отдыха.

Впервые акционная программа стимулирования турпоездок внутри страны с возможностью кэшбека прошла с 21 по 28 августа. Туристы смогли получить возврат средств за поездку до 15 тысяч рублей.

В начале сентября стало известно, что в ближайшее время будут определены сроки начала второго тура программы.