В стране и мире Россия меняет правила въезда в страну Валентина Пескова Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости В Российской Федерации меняют правила въезда в страну. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно решению кабинета министров, родственники граждан РФ получат долгосрочные визы сроком до одного года. Ранее в МИД РФ напомнили, что иностранцев наложены существенные ограничения на въезд в Россию. Как заявила Мария Захарова, некоторые категории, «даже не будучи гражданами Танзании, Турции, Британии и Швейцарии и не имея вида на жительство в этих странах», все же смогут попасть в Россию. Для этого им будут необходимы документы, подтверждающие наличие у них для этого серьезных оснований. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует