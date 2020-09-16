Россия меняет правила въезда в страну
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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В Российской Федерации меняют правила въезда в страну. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно решению кабинета министров, родственники граждан РФ получат долгосрочные визы сроком до одного года.
Ранее в МИД РФ напомнили, что иностранцев наложены существенные ограничения на въезд в Россию. Как заявила Мария Захарова, некоторые категории, «даже не будучи гражданами Танзании, Турции, Британии и Швейцарии и не имея вида на жительство в этих странах», все же смогут попасть в Россию. Для этого им будут необходимы документы, подтверждающие наличие у них для этого серьезных оснований.