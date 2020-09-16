СВР: США играют ключевую роль в событиях в Белоруссии

США играют ключевую роль в событиях, происходящих в Белоруссии после выборов президента. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

«По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль», - отметил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, протесты в стране хорошо организованы и контролируются из-за рубежа. Для формирования протестного движения Штаты в 2019-2020 годах различными путями направили около 20 миллионов долларов.

Нарышкин отметил, что на эти деньги готовили уличных активистов, в том числе в Польше, Литве и на Украине, а также сформировали сеть «независимых блогеров». Слова директора СВР приводит РИА Новости.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.