Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт прокомментировал целесообразность повышения акцизов на сигареты

Валентина Пескова
14:23 16.09.2020
Как заявили в Центре налоговой политики экономического факультета МГУ, введение данной инициативы окажет положительное влияние на государственную экономику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Дополнительный рост акцизов на 20% на табачную продукцию, вероятнее всего, принесет дополнительный рост доходов в федеральный бюджет. Об этом заявил «Звезде» директор Центра налоговой политики Экономического факультета МГУ Кирилл Никитин, комментируя планы Минфина РФ увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию.

Акциз на табачные изделия, пояснил эксперт, зачисляется в федеральный бюджет напрямую, а современные маркировки на табачные изделия позволяют отследить легальность их появления в продаже.

«Как принято говорить у экономистов, спрос на табачные изделия является неэластичным. Поэтому на рост цен такой спрос реагирует слабо. В ближайшее время мы наверняка услышим от представителей табачной отрасли, которая хорошо организована и консолидирована, их классический аргумент о том, что планируемый рост акцизов приведет к резкому росту объема контрафакта на рынке. И что у нас появятся белорусские сигареты в большем количестве на рынке. В данном случае я отношусь к этим комментариям с некоторой долей скептицизма, потому что у нас введена система прослеживаемости табачной продукции, электронной маркировки, которые позволяют контролировать оборот табачных изделий и ограничивать объем контрафакта - для чего система и вводилась. При этом аргументы отрасли, которая является крайне добросовестным налогоплательщиком, также нужно услышать и непредвзято оценить. Можно, конечно, добавить, что резкий рост акциза, а значит, и розничных цен, лучше осуществлять в период роста доходов населения, а не их сокращения - но с другой стороны, когда в бюджете все и так хорошо, никто на такие меры не решится, как показывает многолетняя практика», - заявил Кирилл Никитин.

Министерство финансов России планирует увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. Таким образом, ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за одну тысячу штук, а на вейпы и электронные сигареты возрастет до 60 рублей за штуку. Данный проект уже положительно оценили в комитете Госдумы по охране здоровья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.