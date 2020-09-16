Эксперт прокомментировал целесообразность повышения акцизов на сигареты

Дополнительный рост акцизов на 20% на табачную продукцию, вероятнее всего, принесет дополнительный рост доходов в федеральный бюджет. Об этом заявил «Звезде» директор Центра налоговой политики Экономического факультета МГУ Кирилл Никитин, комментируя планы Минфина РФ увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию.

Акциз на табачные изделия, пояснил эксперт, зачисляется в федеральный бюджет напрямую, а современные маркировки на табачные изделия позволяют отследить легальность их появления в продаже.

«Как принято говорить у экономистов, спрос на табачные изделия является неэластичным. Поэтому на рост цен такой спрос реагирует слабо. В ближайшее время мы наверняка услышим от представителей табачной отрасли, которая хорошо организована и консолидирована, их классический аргумент о том, что планируемый рост акцизов приведет к резкому росту объема контрафакта на рынке. И что у нас появятся белорусские сигареты в большем количестве на рынке. В данном случае я отношусь к этим комментариям с некоторой долей скептицизма, потому что у нас введена система прослеживаемости табачной продукции, электронной маркировки, которые позволяют контролировать оборот табачных изделий и ограничивать объем контрафакта - для чего система и вводилась. При этом аргументы отрасли, которая является крайне добросовестным налогоплательщиком, также нужно услышать и непредвзято оценить. Можно, конечно, добавить, что резкий рост акциза, а значит, и розничных цен, лучше осуществлять в период роста доходов населения, а не их сокращения - но с другой стороны, когда в бюджете все и так хорошо, никто на такие меры не решится, как показывает многолетняя практика», - заявил Кирилл Никитин.

Министерство финансов России планирует увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. Таким образом, ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за одну тысячу штук, а на вейпы и электронные сигареты возрастет до 60 рублей за штуку. Данный проект уже положительно оценили в комитете Госдумы по охране здоровья.