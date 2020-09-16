В стране и мире В Кремле считают, что Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности Кирилл Васин Гарантию безопасности Лукашенко пообещала бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская. © Фото: Kremlin Pool, Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии и не нуждается в гарантиях безопасности. «Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране», - сказал Песков. Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова «гарантировать безопасность» Александру Лукашенко, если он откажется от власти и «мирно уйдет». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует