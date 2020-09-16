В стране и мире Заключенный найден мертвым в челябинском СИЗО Кирилл Васин По предварительным данным, он оставил предсмертную записку. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Сегодня, 16 сентября, в камере СИЗО №3 Челябинска обнаружено тело заключенного. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, по предварительным данным, он оставил предсмертную записку. Ведется расследование. «Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении. По данным РИА Новости, погибшим заключенным является известный националист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак». Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов агентству данную информацию не подтвердил из-за отсутствия у него достоверных сведений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует