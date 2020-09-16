В стране и мире СМИ: Германия предложила сделку США в обмен на отказ от санкций по «Северному потоку-2» Кирилл Васин Берлин якобы предложил сделку в миллиард евро. © Фото: Nord Steram 2, Globallookpress По сообщениям СМИ, правительство Германии предложило США сделку за отказ от санкций по «Северному потоку-2». Как пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники, в Берлине предлагают Вашингтону отказаться от санкций в обмен на вложение ФРГ миллиарда евро в строительство в стране двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Ранее правительство Польши предложило Германии замену «Северному потоку - 2». В качестве альтернативы Варшава порекомендовала Берлину свой газопровод Baltic Pipe. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует