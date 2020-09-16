СМИ: Германия предложила сделку США в обмен на отказ от санкций по «Северному потоку-2»
Берлин якобы предложил сделку в миллиард евро.
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По сообщениям СМИ, правительство Германии предложило США сделку за отказ от санкций по «Северному потоку-2».
Как пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники, в Берлине предлагают Вашингтону отказаться от санкций в обмен на вложение ФРГ миллиарда евро в строительство в стране двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Ранее правительство Польши предложило Германии замену «Северному потоку - 2». В качестве альтернативы Варшава порекомендовала Берлину свой газопровод Baltic Pipe.