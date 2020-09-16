Мясников оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих

Врач Александр Мясников не согласился с тем, что люди, переболевшие COVID-19 и полностью выздоровевшие от коронавируса, могут быть заразными для окружающих до 90 дней.

По словам медицинского специалиста, эта информация является не более, чем «страшилкой».

«Общее мнение медиков разных стран: такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих», - отметил доктор в своем паблике.

Вместе с тем, Александр Мясников согласен, что у ряда людей, которые перенесли инфекцию, положительный ПЦР-тест может сохраняться еще длительный промежуток времени.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевший COVID-19 человек продолжает распространять вирус до 90 дней.