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Император Японии утвердил новый состав правительства

Валентина Пескова
13:31 16.09.2020
В Японии появился новый состав правительства во главе с премьер-министром после того, как по состоянию здоровья оставил свой пост Синдзо Абэ.
Император Японии утвердил новый состав правительства
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

Торжественная церемония по случаю утверждения нового состава правительства состоялась в императорском дворце в Токио. Император Японии Нарухито лично утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой.

Ранее состав нового правительства объявил генсек кабинета министров Кацунобу Като после того, как завершилось голосование в парламенте, в результате которого премьер-министром Японии был избран Есихидэ Суга.

В ближайшее время новый премьер страны Восходящего солнца проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главы японского правительства. На своем посту он сменил Синдзо Абэ, который ранее принял решение оставить его по состоянию здоровья.

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