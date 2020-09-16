Император Японии утвердил новый состав правительства

Торжественная церемония по случаю утверждения нового состава правительства состоялась в императорском дворце в Токио. Император Японии Нарухито лично утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой.

Ранее состав нового правительства объявил генсек кабинета министров Кацунобу Като после того, как завершилось голосование в парламенте, в результате которого премьер-министром Японии был избран Есихидэ Суга.

В ближайшее время новый премьер страны Восходящего солнца проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главы японского правительства. На своем посту он сменил Синдзо Абэ, который ранее принял решение оставить его по состоянию здоровья.