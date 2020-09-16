«Перспективы маленькие»: Онищенко об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал предложение об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники.

«Пропагандировать саму идею я бы поддержал, но перспективы у нее очень маленькие», — отметил Онищенко.

По его словам, чтобы снизить смертность от отравления алкоголем в новогодние праздники, нужно сократить сами праздничные дни. При этом, он посоветовал развивать развлекательную инфраструктуру городов, чтобы люди меньше внимания уделяли алкогольным напиткам.

«Первое, что нам нужно сделать - уйти от практики затяжной встречи Нового года. С этим пора кончать», - приводит RT слова Онищенко.

Ранее член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники для снижения смертности из-за отравлений.