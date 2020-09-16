СМИ: Байден назвал Трампа «собакой» в разговоре с Порошенко

Человек, голос которого депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил как голос кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, назвал американского лидера «собакой» в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает «Страна.ua», Деркач продемонстрировал «запись» якобы имевших место быть переговоров Порошенко и Байдена в 2016 году.

Кроме прочего, еще один голос, который Деркач представил как голос Порошенко, рассказал о беседе с Трампом, прошедшей теплее, чем он ожидал. В ответ на это, предположительно, Байден сравнил президента США с «собакой», которая бежит за машиной, а когда догоняет - не знает, что делать.