«Категоричные и тенденциозные оценки»: в Белоруссии ответили на непризнание выборов от ЕС

Выборы главы государства в Белоруссии прошли не совсем идеально, однако их результаты, являющиеся продуктом волеизъявления большинства населения, сложно ставить под сомнение. Такое заявление сделал глава МИД страны Владимир Макей.

Слова министра были сказаны в качестве ответа на высказывание верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о непризнании ЕС легитимности президентства нынешнего лидера Александра Лукашенко.

Член правительства выразил сомнения в праве Европейского Союза оценивать приемлемость прошедшего голосования для населения Белоруссии.

«Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом», - отметил он.

Глава МИД также подчеркнул, что Евросоюз является внешним политическим актором по отношению к стране, о результатах выборов в которой судит.

«К чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?», - цитируют Макея РИА Новости.

Министр также не оставил без внимания оговорку Борреля, во время речи перепутавшего Белоруссию с Украиной, отметив, что она сама за себя говорит о степени глубины владения чиновником «белорусским досье».

«Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными», - заключил он.

Макей добавил, что Минск, несмотря на все происходящее, по-прежнему готов к ведению открытого и уважительного диалога с Евросоюзом и международными партнерами.