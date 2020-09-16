СК начал проверку после осквернения памятника советским воинам в Литве

Российские следователи начали проверку после осквернения памятника советским воинам, расположенного возле братской могилы в литовском городе Жежмаряй. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Безусловно, эти обстоятельства также стали основанием для реакции следователей СК России - в настоящее время по этому факту проводится процессуальная проверка», - приводит его слова РИА Новости.

В начале сентября в литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда неизвестные осквернили памятник советским воинам, облив его красной краской. Рядом с монументом находится братское захоронение с красноармейцами, погибшими при освобождении города от фашистских захватчиков.

По факту произошедшего местные правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозят публичные работы или лишение свободы сроком до двух лет.