В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в РФ

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал планы Министерства финансов РФ увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

Огуль солидарен с Минфином, что введение акциза поможет контролировать ситуацию с «черным рынком», с которого поступает нелегальная продукция для курильщиков.

«Это товар не первой необходимости: не хлеб и не молоко. У нас отлажено нелегальное производство табачных изделий, которому нужно поставить преграду», - цитирует депутата RT.

Парламентарий подчеркнул, что в реализации данной инициативы важно понять, насколько долгосрочное действие она окажет на экономику табачного сектора.

В соответствии с проектом поправок, которые подготовило Министерство финансов РФ в Налоговый кодекс, в 2021 году ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за одну тысячу штук, а на вейпы и электронные сигареты возрастет до 60 рублей за штуку.