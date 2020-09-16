«Это пропаганда»: военный эксперт о разработке США истребителя нового поколения

Военный эксперт Алексей Леонков в эксклюзивном разговоре со «Звездой» оценил информацию СМИ о разработке в США истребителя нового поколения.

«Когда американцы говорят о разработке самолета следующего поколения, то всегда задаешься вопросом: “А где этот самолет?“ Конечно, в виртуальном пространстве можно построить любую модель и говорить о том, что есть самолет и вот-вот он полетит», - заявил Леонков.

Специалист считает, что самолеты следующего, шестого, поколения могут появиться только тогда, когда пятое себя полностью исчерпает. Они будут развивать совершенно другие скорости и обладать другими возможностями.

«Когда американцы заявляют о создании самолета следующего поколения, нужно относиться к этому с долей скепсиса. Они об этом самолете говорят давно, но они не могут довести до ума самолет пятого поколения. Он выпускается со множеством недостатков. Так что заявление американцев - это пропаганда», - заключил Леонков.

Ранее издание Defense News взяло интервью у представителя службы ВВС США по закупкам Уилла Ропера, который рассказал о разработке истребителя нового поколения. По его словам, машина «шокирует оборонное сообщество» страны.

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