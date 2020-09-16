В Венесуэле сбили американский самолет с наркотиками
В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил закон, позволяющий сбивать любой самолет наркомафии.
© Фото: NestorLReverol, twitter
Военные Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, который незаконно пересек воздушное пространство страны. Об этом сообщил глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль.
На своей странице в Twitter он опубликовал фотографию воздушного судна, указав на американский регистрационный номер.
В 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил закон, позволяющий сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией республики.