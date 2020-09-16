Нетаньяху номинировали на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать Нобелевским лауреатом. На соискание престижной премии его кандидатуру выдвинул член итальянской Палаты депутатов.

По словам парламентария, Нетаньяху достоин получить премию за существенный вклад в установление мира на Ближнем Востоке, подписав накануне соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, а также продвинувшись в диалоге с Саудовской Аравией после королевство открыло свое воздушное пространство для израильских самолетов.

За содействие в нормализации отношений между Израилем и Арабскими Эмиратами на Нобелевскую премию мира в этом году номинирован также президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что относится к этому событию крайне серьезно, а заодно заявил о том, что его предшественник, демократ Барак Обама, в свое время получил эту награду незаслуженно.