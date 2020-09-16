Огненный столб: в итальянском порту вспыхнул пожар после сильного взрыва

Крупный взрыв, повлекший за собою сильный пожар, произошел в итальянском порту Анкона на Адриатическом побережье страны. Как передает агентство Reuters, ЧП случилось минувшей ночью.

По словам очевидцев, после того, как произошел взрыв, в небо поднялся столб огня и густого дыма. Как выяснилось на месте, на территории вблизи порта загорелись несколько крупных складов, в которых, предположительно, хранятся лакокрасочные и другие горючие материалы.

Причины инцидента устанавливают в настоящее время работники правоохранительных органов. По предварительным данным, жертв нет.

В настоящее время пожар локализован, пишет ANSA. Но горение продолжается. В тушении огня принимают участие 16 пожарных расчетов.