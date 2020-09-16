В стране и мире Петросян впервые показал полугодовалого сына от Брухуновой Кирилл Васин Петросян написал, что мальчик получил имя Ваган. © Фото: petrosyanevgeny, instagram Евгений Петросян в день своего 75-летия, 16 сентября, показал своего маленького сына. Известный юморист выложил фото с ребенком в своем профиле в Instagram. Петросян написал, что мальчик получил имя Ваган. По данным Starhit, у Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой родился ребенок в марте 2020 года. Уточняется, что событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует