Тихановская заявила о готовности предоставить гарантии безопасности Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что готова гарантировать безопасность законно избранному президенту ее страны Александру Лукашенко. Тихановская пообещала предоставить ему эти «гарантии безопасности», если президент Белоруссии «мирно уйдет».

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать - уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», - сказала Тихановская изданию «Левый берег».

На вопрос журналистов о дополнительных гарантиях безопасности президенту Белоруссии Светлана Тихановская размыто ответила, что он получит «даже больше».

Напомним, Александр Лукашенко вновь был переизбран на пост президента Белоруссии большинством голосов граждан страны на выборах 9 августа.