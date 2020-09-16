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Тихановская заявила о готовности предоставить гарантии безопасности Лукашенко

Валентина Пескова
11:20 16.09.2020
Лидер оппозиционных сил Белоруссии уверена, что в данном вопросе должно учитываться мнение всех граждан страны.
Тихановская заявила о готовности предоставить гарантии безопасности Лукашенко
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что готова гарантировать безопасность законно избранному президенту ее страны Александру Лукашенко. Тихановская пообещала предоставить ему эти «гарантии безопасности», если президент Белоруссии «мирно уйдет».

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать - уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», - сказала Тихановская изданию «Левый берег».

На вопрос журналистов о дополнительных гарантиях безопасности президенту Белоруссии Светлана Тихановская размыто ответила, что он получит «даже больше».

Напомним, Александр Лукашенко вновь был переизбран на пост президента Белоруссии большинством голосов граждан страны на выборах 9 августа.

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