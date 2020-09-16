Кандидаты в космонавты совершили по 40 прыжков с парашютом в Татарстане

Кандидаты на полет к МКС три недели проходили специальную парашютную подготовку в Татарстане. Каждый из участников программы совершил по 40 парашютных прыжков.

Во время полета к Земле со скоростью 250 километров в час будущие покорители космоса должны решать логические задачи и отвечать на различные тесты.

При этом во время прыжков они постоянно вели репортаж - оценивали расстояние друг от друга, скорость сближения, значения высоты и времени. Так у них проверяли устойчивость психики и готовность работать в условиях стресса.