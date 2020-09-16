В России за сутки подтверждены 5 670 случаев заражения коронавирусом
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 5 809 россиян. Всего выздоровели 890 114 человек.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
За сутки в России подтвердились 5 670 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 079 519. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 5 809 россиян. Всего выздоровели 890 114 человек.
На 16 сентября в стране проведено 41,4 миллиона тестов на коронавирус.