Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма

В Следственном комитете Российской Федерации будет создано специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. О появлении в скором времени новой структуры сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Следователи будут устанавливать виновных в совершении преступлений в годы Великой Отечественной войны и попытаются предотвратить «искажение исторических фактов».

«Международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более что актуальность этой проблематики, как ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию», - цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Как отметил глава ведомства, специфика расследования таких дел вынуждает не просто подтвердить факт несоответствия высказывания того или иного человека историческим событиям, а установить его мотив и целенаправленность противоправных действий.

Кроме того, пояснил Александр Бастрыкин, важно представить объективную сторону состава преступления, которая может выражаться в распространении ложной информации о деятельности СССР.