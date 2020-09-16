Десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Десантный корабль ВМС США USNS Yuma направился в Черное море. Об этом сообщил 6-й флот Штатов.

«USNS Yuma начал переход на север в Черное море для начала регулярных морских операций», - говорится в сообщении 6-го флота в Twitter.

В сообщении также указано, что флот проводит операции в Черном море «для поддержки союзников и партнеров в регионе».

Ранее российский фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за американским эсминцем, вошедшим в Черное море. Эсминец USS Roosevelt ВМС США зашел в акваторию Черного моря 15 сентября.