Фура перевернулась на Ярославском шоссе: видео

На Ярославском шоссе утром 16 сентября перевернулся грузовик с прицепом. Инцидент произошел в результате его столкновения с легковым автомобилем на 20-м километре трассы.

«Уже убрали, там только две полосы пока не работают. Произошло столкновение легкового автомобиля “Киа” и грузовика. В результате ДТП грузовой автомобиль перевернулся. Проводится проверка, в результате ДТП никто не пострадал», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МВД РФ.

На кадрах с места происшествия видно, что лежащая на боку фура перекрыла сразу несколько полос движения. Автомобилисты в близлежащих городах встали в многочасовые и многокилометровые пробки.