В МИД Японии заявили о намерении нового правительства развивать отношения с РФ

Япония намерена развивать отношения с Россией после формирования нового правительства. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

«Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора», - заявили РИА Новости в МИД Японии.

Новое правительство Японии возглавил избранный на днях председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга. Ранее он заявлял о намерении продолжать курс своего предшественника Синдзо Абэ.