В МИД Японии заявили о намерении нового правительства развивать отношения с РФ
Новое правительство Японии возглавил избранный на днях председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
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Япония намерена развивать отношения с Россией после формирования нового правительства. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.
«Правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора», - заявили РИА Новости в МИД Японии.
Новое правительство Японии возглавил избранный на днях председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга. Ранее он заявлял о намерении продолжать курс своего предшественника Синдзо Абэ.