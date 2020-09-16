«Очень понравилась работа солдат»: жители ЕАО поблагодарили военных за помощь после прорыва дамбы

Из-за прорыва дамбы в Еврейской автономной области подтопило десятки домов в селе Ленинское.

Военнослужащие оказывают помощь местным жителям, оказавшимся в зоне подтопления. Также они осуществляют подвоз пескогравия, наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений и вблизи жилых массивов.

За помощь военных благодарят сами пострадавшие от подтопления. К примеру, местная жительница Татьяна Гурская по достоинству оценила работу военнослужащих на дамбе.

«Мне сейчас очень понравилась работа солдат. Сделали дамбу, она крепенькая стоит, монолитная», - сказала Гурская.

Она добавила, что у местных жителей имеются продукты, есть даже электрогенератор. Скоро должны привезти бензин и газовые баллоны.

Ранее военнослужащим удалось ликвидировать прорыв дамбы в Еврейской автономной области. Из-за резкого роста уровня воды в Амуре защитное сооружение не выдержало - в результате подтопило десятки домов в селе Ленинское. Силы Минобороны и МЧС смогли возвести новую преграду из 25 тысяч мешков с песком.