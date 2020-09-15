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Названы идеальные продукты для похудения

Анна Берестовая
23:30 15.09.2020
Лучше всего для сброса лишних килограммов подходят низкокалорийные овощи.
Названы идеальные продукты для похудения
© Фото: pixabay.com

Самыми подходящими для людей, желающих сбросить вес, продуктами являются различные виды салатов, среди которых особенно хороши сельдерей и шпинат. Такое мнение высказала врач-диетолог Наталья Пугачева.

По ее словам, в салатных листьях, помимо клетчатки и фолиевой и аскорбиновой кислот, содержится большое количество калия, являющегося мочегонным средством. Есть салат стоит с растительным маслом, чтобы питательные вещества лучше усваивались организмом.

Врач посоветовала также обратить внимание на различные овощи с пряным или острым вкусом, такие как чеснок, лук, имбирь и хрен.

«У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты», - отметила Пугачева в беседе с «Комсомольской правдой».

Кроме того, подходят для похудения огурцы, капуста и свекла, которые положительно влияют на пищеварение и способствуют поддержанию здорового энергообмена.

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