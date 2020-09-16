Apple представила новые смарт-часы и iPad

Американская корпорация Apple провела презентацию новых смарт-часов и новой модели iPad.

Свежая разработка компании, Apple Watch Series 6, оснащена функцией семейного использования, а также рядом возможностей для контроля за здоровьем и ведением правильного образа жизни.

Так, гаджет может отсчитывать время, требующееся для тщательного мытья рук, измерять длительность сна и уровень кислорода в крови. Цена на него на российском рынке составит 36 990 рублей и выше.

Помимо данной модели была представлена серия часов Apple Watch SE, продолжившая Apple Watch Series 3. Их стоимость будет начинаться от 24 990 рублей.

Также Apple презентовала новые модели двух планшетов – iPad и iPad Air. Цена первого на территории Соединенных Штатов составила 329 долларов. Второй планшет оценили в 599 долларов.