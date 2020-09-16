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«Аэрофлот» поднял цены на перевозку животных

Лина Давыдова
00:39 16.09.2020
О соответствующем решении сообщается на сайте перевозчика.
«Аэрофлот» поднял цены на перевозку животных
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images, Globallookpress

С 15 сентября авиакомпания «Аэрофлот» повысила тарифы на перевозку животных. Соответствующая информация появилась на сайте перевозчика.

Теперь за провоз животного в салоне самолета авиакомпании на внутренних российских рейсах между европейской и азиатской частями страны составит 57 евро вместо 43. Перевозка животного из США в Россию составит 102 евро вместо 64, до США и на всех азиатских рейсах за животное в салоне нужно будет заплатить 120 евро вместо 75.

Прежней останется цена на перевозку животных внутри европейской и азиатской части РФ, она составит  43 евро. По всем остальным международным маршрутам стоимость также сохранилась - 75 евро.

До 200 евро возросла цена на провоз животного в  багажном отделении в страны Азии и в США. Перевозка из США составит 169 евро.

С 15 сентября вступили в силу новые правила провоза животных в самолетах «Аэрофлота». Теперь пассажир может перевозить лишь один контейнер с домашним животным. Допускается провоз в салоне не более трех котят или щенков при условии, что масса животных вместе с контейнером не превышает 8 кг.

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