Испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии

В Белоруссии стартовали клинические испытания разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Начало испытаний стало реализацией договоренностей об участии государства в третьем этапе тестирования отечественного препарата.

Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

«Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить», - объяснил он.

Специалист указал, что в процессе осуществления испытаний вакцины определяющую роль будет играть Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Тестирование будет направлено на отслеживание возможного появления побочных эффектов препарата, которых к настоящему моменту замечено не было.

Пиневич отметил, что процедура проведения испытаний будет проводиться в соответствии со строгим регламентом. Слова исполняющего обязанности министра приводит БЕЛТА.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил, что Белоруссия станет первым иностранным государством, которое получит разработанную в центре Гамалеи отечественную вакцину от COVID-19.