В стране и мире Смертельное ДТП произошло на юге Москвы Анна Берестовая Двое человек в результате аварии получили травмы и еще один погиб. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" В столице на Варшавском шоссе вблизи дома 95 произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек. Еще двое человек при столкновении машин получили травмы. Соответствующую информацию сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует