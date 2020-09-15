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В центре Бейрута полыхает недостроенный торговый центр

Кирилл Васин
09:58 15.09.2020
О пострадавших или погибших пока не сообщалось.
© Видео: RaNa BilaL, Twitter © Фото: AB18PK, Twitter

На столицу Ливана Бейрут обрушивается одно несчастье за другим: сначала взрыв в порту, потом беспорядки, пожары и вот - новое возгорание. В центре города загорелся недостроенный торговый центр. Кадры с места событий оказались в Сети.

На них виден сильный пожар в многоэтажном здании. Из участка горения поднимается густая пелена черного дыма.

На месте работают специальные службы, также собралась толпа зевак, громко комментирующая происходящее. О пострадавших или погибших пока не сообщалось.

Ранее военная разведка Ливана обнародовала первые результаты расследования пожара в порту Бейрута. Крупный пожар в Бейрутском порту, вспыхнувший 10 сентября, начался на складе с гуманитарной помощью - продуктами и подсолнечным маслом, а после огонь перекинулся на ангары с автомобильными покрышками.

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