В стране и мире Зеленский задумался о проведении Олимпиады на Украине Кирилл Васин Президент поручил подготовить техническое задание для проведения Олимпийских игр. © Фото: Volodymyr Zelensky, via, Globallookpress Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед своими подчиненными задачу по получению права и проведению на Украине Олимпийских игр. Как рассказал глава Министерства молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт, на Украине будут строиться спортивные объекты для тренировок атлетов. «Президент поставил задачу привезти Олимпиаду на Украину. Но для этого нужна материально-техническая база», - сказал Гутцайт в интервью Tribuna.com. Он отметил, что Зеленский также поручил подготовить техническое задание для проведения Игр. Гутцайт считает, что возможное проведение соревнований такого уровня способно привлечь в страну иностранные инвестиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует