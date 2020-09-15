Зеленский задумался о проведении Олимпиады на Украине
Президент поручил подготовить техническое задание для проведения Олимпийских игр.
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед своими подчиненными задачу по получению права и проведению на Украине Олимпийских игр.
Как рассказал глава Министерства молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт, на Украине будут строиться спортивные объекты для тренировок атлетов.
«Президент поставил задачу привезти Олимпиаду на Украину. Но для этого нужна материально-техническая база», - сказал Гутцайт в интервью Tribuna.com.
Он отметил, что Зеленский также поручил подготовить техническое задание для проведения Игр. Гутцайт считает, что возможное проведение соревнований такого уровня способно привлечь в страну иностранные инвестиции.