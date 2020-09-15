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Россия открыла границу с Южной Осетией

Кирилл Васин
09:15 15.09.2020
Как рассказали в пресс-службе правительства России, также снимаются введенные из-за COVID-19 ограничения на въезд и выезд для некоторых специалистов.
Россия открыла границу с Южной Осетией
© Фото: Владислав Сергиенко, РИА Новости

Россия открыла границу с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как рассказали в пресс-службе правительства России, также снимаются введенные из-за COVID-19 ограничения на въезд и выезд для некоторых специалистов.

Помимо прочего, въезд и выезд в РФ разрешили членам экипажей судов, которые находятся в портах страны. Им можно перемещаться на автомобильном, железнодорожном, воздушном и морском транспорте. На данный шаг было решено пойти для обеспечения возможности смены судовых экипажей.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна планирует 15 сентября открыть границу с Россией. Запрет на пересечение границы был введен в начале апреля из-за коронавируса.

С 1 августа Россия начала возобновлять сообщение с некоторыми зарубежными странами. Сейчас для граждан РФ открыты Британия, Турция, Танзания, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ и Абхазия.

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