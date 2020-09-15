Обнаружен белок, нейтрализующий коронавирус

Ученые Питтсбургского университета (США) заявили об обнаружении белка, нейтрализующего коронавирус.

Найденный ими белок очень мал, но обладает значительной способностью к диффузии в тканях, что помогает ему в нейтрализации COVID-19. К тому же, его действие, как заверяют специалисты, почти не несет за собой побочных эффектов для организма. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Ранее российские ученые нашли биомолекулы, подавляющие все коронавирусы. Специалисты полагают, что открытые ими микроРНК в будущем можно будет использовать для создания новых препаратов и методов лечения коронавирусных инфекций.