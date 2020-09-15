Тела двух погибших при обрушении в шахте в Кузбассе подняли на поверхность

На поверхность подняты тела двух погибших при обрушении в шахте в Кузбассе горняков. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Вчера, 14 сентября, сообщалось о поднятии на поверхность тела одного погибшего шахтера, поиски второго продолжались.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий тела 37-летнего и 53-летнего работников обнаружены и подняты на поверхность. Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти потерпевших», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили в СК, в шахте произошел выброс угля и газа, вызвавший обрушение, во время которого в забое находились четыре человека. Двое самостоятельно вышли на поверхность, еще двое оказались заблокированными. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По сообщению МЧС, в шахте во время обрушения находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, еще шестеро остались для жизнеобеспечения объекта.